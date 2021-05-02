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تحرير 200 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة الواقية في بني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

واصلت محافظة بني سويف حملاتها المكثفة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد "كوفيد 19".

أسفرت الحملات عن تحرير 202 محضرا لمواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الواقية من انتقال عدوى فيروس كورونا في مدينة بني سويف.

من جانبه شدد محافظ بني سويف على المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات وقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح و العزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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