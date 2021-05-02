المناخ يتصدر أعمال مجموعة السبع

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت بريطانيا رئيسة مجموعة السبع لهذا العام اليوم الأحد، إن قضيتي تغير المناخ وتعليم الفتيات ستتصدران جدول أعمال اجتماع يعقده وزراء خارجية المجموعة هذا الأسبوع.

وسيكون اجتماع لندن أول لقاء يحضره وزراء خارجية مجموعة السبع بشكل شخصي منذ عامين. كما دعت بريطانيا ممثلين من أستراليا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا لحضور بعض الاجتماعات كضيوف.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان "سنتخذ إجراءات لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم وتحديد أهداف عالمية لتعليم الفتيات والاتفاق على إجراءات طموحة بشأن تغير المناخ ووضع تدابير جديدة لمنع المجاعة".

وقالت الحكومة البريطانية إن راب سيلتقي بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن يوم الاثنين لمناقشة القضايا المتعلقة بالتجارة والصين وأفغانستان وإيران.

كما سيستضيف وزيري خارجية اليابان والهند في مقر إقامته الريفي في وقت لاحق من الأسبوع.