التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة أطلقها الحوثي اتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 41 دقيقة

أعلن التحالف لدعم الشرعية باليمن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية ، فجر الأحد، كانت متجهة نحو مدينة خميس مشيط في السعودية .

وأكد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه يقوم بالتعامل “مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية”.

وقال التحالف إن الانتهاكات التي تمارسها “المليشيا الحوثية الإرهابية” تعتبر “جسيمة” بحق “القانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين”.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أكدت، فجر السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ كان يستهدف مدينة جدة، الواقعة على الساحل الغربي للمملكة.

وفي تغريدة على تويتر نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” عن وزارة الدفاع إعلانها “اعتراض وتدمير هدف جوي معادي تجاه جدة”.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، الثلاثاء، “اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد” قبالة ميناء ينبع على البحر الأحمر، القريب من جدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع، تركي المالكي، آنذاك، أن “الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسير عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع، وتم التعامل معه وتدميره حسب قواعد الاشتباك”.