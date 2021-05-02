واشنطن تغرم شركة ألمانية ملايين الدولارات لانتهاكها العقوبات على إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 2 - مايو - 2021 10:02 صباحًا

أعلن مدعون فيدراليون في الولايات المتحدة، عن فرض غرامة مالية ضد شركة “ساب ” الألمانية للبرمجيات، لانتهاكها العقوبات المفروضة على إيران.

السلطات الأميركية قالت إن الشركة الألمانية العملاقة للبرمجيات، وافقت على دفع أكثر من 8 ملايين دولار، ضمن مصالحة مع وزارات العدل، والخزانة، والتجارة، في الولايات المتحدة.

وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن الشركة الألمانية كانت ستواجه عقوبات أشد لو لم تكشف طوعا عن الأنشطة التي تنتهك العقوبات الأمريكية ضد إيران.

صحيفة “ذا هيل” الأميركية، أكدت أن الشركة الألمانية اعترفت بأنها ارتكبت “آلاف” الخروقات للوائح إدارة التصدير ولوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية.

وكانت شركة “ساب” وشركاؤها، صدرت برامج أميركية المنشأ، بما في ذلك تحديثات وتصحيحات للبرامج، إلى المستخدمين في إيران، وذلك لأكثر من 20 ألف مرة، خلال الفترة بين 2007 و2010، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ووفقا لاتفاقية عدم الملاحقة القضائية، تلقت الشركة العديد من شكاوى المبلغين عن المخالفات بخصوص المبيعات إلى إيران، في وقت مبكر من عام 2011، لكنها لم تؤكد حدوثها حتى عام 2017.

ووافقت الشركة على إجراء عمليات تدقيق داخلية، بخصوص مدى التزامها بقوانين الرقابة على الصادرات وإعداد تقارير عنها، على مدار الثلاث سنوات القادمة.

الشركة الألمانية “ساب” قالت في بيان، “نتحمل مسؤوليتنا الكاملة بشأن تصرفنا السابق، وقد عززنا ضوابطنا الداخلية لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها”.

ويعود تاريخ العقوبات الأميركية على إيران إلى عام 1979، إلا أنها شددت وركزت على الصادرات تحت إدارتي الرئيسين، “بيل كلينتون”، و”بوش الابن”.

يشار إلى الرئيس الأمريكي السابق، “دونالد ترامب” أطلق في عام 2018، حملة الضغط القصوى على إيران، بفرض مزيد من العقوبات على طهران، وذلك إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي عقد في 2015.