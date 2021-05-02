إيران.. حريق ضخم يلتهم المدينة الصناعية جنوب طهران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - مايو - 2021 9:29 صباحًا

اندلع حريق كبير في منطقة “شكوهية” الصناعية بمدينة قم في جنوب طهران اليوم الأحد، ملتهما العديد من المعامل بالمدينة الصناعية، حيث امتدت النيران إلى الطريق العام.

وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن الحريق أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بالمدينة، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران.

حميد كريمي، المتحدث باسم منظمة الإطفاء بمدينة قم قال: “نشب حريق واسع في معمل للصناعات الكيمياوية في مدينة قم، ومئات من رجال الأطفاء يشاركون في إخماد النيران”، لافتا إلى أن الحريق كان شديدا نظرا لوجود مواد شديدة الاشتعال، إضافة لوجود خامات الفثاليك التي تعد مادة أولية لإنتاج المواد البلاستيكية.

وقال إن الحريق أدى إلى انفجارات في المعامل، ولحسن الحظ، منع رجال الإطفاء النار بسرعة من الوصول إلى خزانات الكحول والمواد الأخرى القابلة للاشتعال”.

يشار أن إيران شهدت العديد من حوادث الحريق خلال الشهور الماضية كان آخرها حادثة منشأة “نطنز” النووية، واتهمت طهران إسرائيل بالوقف خلفها.