شكرا لقرائتكم خبر عن كمبوديا تسجل رقم قياسي في إصابات كورونا اليومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة في كمبوديا في بيان يوم الأحد إن كمبوديا سجلت رقما قياسيا يوميا يبلغ 730 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد ، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء موجة من الإصابات التي ظهرت قبل نحو شهرين.

سجلت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا واحدة من أصغر حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في العالم ، لكن الفاشية الأخيرة التي تم اكتشافها لأول مرة في أواخر فبراير تسببت في ارتفاع عدد الإصابات إلى 14520 ، مع 103 حالة وفاة.