شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 5.46 مليون جرعة لقاح كورونا في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم إعطاء 46ر5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا حتى الآن .

وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 762 ألفا و729 جرعة في اليوم. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا شهرا لتطعيم 75 % من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 16 أسبوعا. ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 53ر1 مليون، والوفيات إلى 17 ألفا و.421 حالة.