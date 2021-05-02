شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات الأميركية: إيران تدعم ميليشيا الحوثي بالأسلحة لشن هجمات ضد المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الاستراتيجية الإيرانية هدفها ضمان بقاء النظام وتحقيق الهيمنة الإقليمية

- إيران تدعم ميليشيات الحشد العراقية حفاظا على نفوذها العسكري والسياسي

أفاد تقرير للمخابرات الأميركية أن إيران تركز جهودها على تعزيز قدرات وكلائها لتهديد حلفاء واشنطن، وتهدف الاستراتيجية الإيرانية لضمان بقاء النظام وتحقيق الهيمنة الإقليمية، موضحا أن دعم إيران للحوثيين بالأسلحة والمستشارين لتسهيل شن هجمات على المملكة.

وأشار التقرير إلى أن إيران تؤثر على وتيرة الهجمات التي تشنها الميليشيات ضد مصالح واشنطن في العراق، كما تدعم إيران ميليشيات الحشد العراقية حفاظا على نفوذها العسكري والسياسي، وتسعى إيران إلى الحفاظ على استمرار عناصر موالية لها بالحكومة العراقية.