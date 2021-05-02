شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: 20.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم إعطاء 1ر20مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 18 أسبوعا.

ويقدر معدل التطعيم في إيطاليا بـ 407 آلاف و759 جرعة ، في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 6 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 04ر4 مليون إصابة، والوفيات إلى 121 ألفا و.33

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و13 أسبوعا.