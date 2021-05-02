الكويت.. تسجيل 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية مساء السبت تسجيل 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 275 ألفا و270، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة، السبت، بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1569.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 220 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 1338 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 258 ألفا و599 حالة.