شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان..إصابة 10 أشخاص في حريق شاحنات وقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق هائل في عدد من شاحنات نقل الوقود شمالي العاصمة الأفغانية كابول في وقت متأخر من مساء السبت، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل، فيما غطى الدخان المدينة وانقطع التيار الكهربائي عن العديد من السكان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان إن النيران اشتعلت في إحدى شاحنات نقل الوقود، ثم امتدت إلى عشرات الشاحنات الأخرى التي كانت متوقفة في مكان قريب.

ولم يتضح حتى الأن سبب اندلاع الحريق وما إذا كان قد تم إشعاله عمدا أم لا.

وكان الحريق كبيرا للدرجة التي تسمح للسكان برؤيته من جميع أنحاء المدينة. كما سُمع دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات قوية.