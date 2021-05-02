شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة في العديد من المناطق الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزيائية في إندونيسيا تحذيرا مبكرا من هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق وزوابع في عدة أجزاء من إندونيسيا اليوم الأحد.

وفقًا لموقع الوكالة فإن العديد من المقاطعات التي ستشهد أمطارًا غزيرة إلى جانب البرق والرياح العاصفة هي آتشيه وبانتن وبنكولو وجاوة الغربية.

كما يمكن أن تحدث ظروف جوية مماثلة أيضًا في مقاطعات غرب كاليمانتان وجنوب كاليمانتان ووسط كاليمانتان وشرق كاليمانتان وشمال كاليمانتان ولامبونغ ومالوكو وشمال مالوكو وبابوا وغرب بابوا وسولاويزي الوسطى وجنوب شرق سولاويزي وغرب سومطرة وجنوب سومطرة.