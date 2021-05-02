شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عمال مناجم محاصرين في «شينجيانغ» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد 20 يوما من العمل المستمر في ضخ المياه ، بدأ رجال الإنقاذ صباح يوم أمس (السبت) في دخول منجم للبحث عن 21 عاملا محاصرا في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غرب الصين

. قال نان شنجهوي ، رئيس فريق الخبراء بالمقر الذي يتعامل مع الحادث ، إن 11 جهاز ضخ ضخت 800 ألف متر مكعب من المياه ، أي ما يقرب من 20 ضعف حجم العمود قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من الدخول.

ووقع الفيضان فى 10 ابريل عندما كان 29 عاملا يقومون بتحديث المنجم فى منجم فنجيوان للفحم فى محافظة هوتوبى. وتم انتشال ثمانية من عمال المناجم من المنجم بسلام.

وقد حوصر 21 آخرون في ثلاثة مواقع مختلفة تحت الأرض. كما تم تنظيم اجمالى 13 خبيرا فى الحفر والتنقيب الجيولوجى وانقاذ المنجم وغيرها من المجالات للانضمام الى عملية الانقاذ.

قال تشو يلين ، أحد رجال الإنقاذ ، إن ثمانية فرق إنقاذ من جميع أنحاء البلاد كانت في مكانها للقيام بعمليات إنقاذ على مدار الساعة تحت الأرض.