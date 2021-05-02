شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات احتجاجية على الحكم العسكري في ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم آلاف المحتجين مسيرات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في مدن ميانمار اعتراضا على الحكم العسكري بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انقلاب أوقف الإصلاح الديمقراطي والنمو الاقتصادي وأدى إلى اضطرابات.

وجرى تنسيق احتجاجات اليوم الأحد مع جاليات المغتربين في جميع أنحاء العالم للاحتفال بما أطلق عليه المنظمون "ثورة ربيع ميانمار العالمية".

وقال المنظمون في بيان "هزوا العالم بصوت وحدة شعب ميانمار". ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أعمال عنف في المسيرات.