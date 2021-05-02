شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات خلال مسيرات عيد العمال في برلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة إن ما لا يقل عن 5000 متظاهر نزلوا إلى الشوارع يوم أمس السبت خلال مسيرات عيد العمال في برلين ، واشتبكوا مع الشرطة وأصابوا ثلاثة ضباط.

ووقعت الإصابات بعد أن ألقى بعض المتظاهرين الألعاب النارية والزجاجات والحجارة احتجاجا على عدم المساواة الاجتماعية.

كما كانت نسبة المشاركة أعلى من العام الماضي على الرغم من استمرار متطلبات التباعد الاجتماعي.

وضربت الاحتجاجات عواصم أوروبية أخرى أيضا ، أبرزها باريس ، حيث ألقت الشرطة القبض على 46 شخصا، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لإخماد الحرائق بعد أن أشعل المتظاهرون النيران في صناديق القمامة والحواجز.