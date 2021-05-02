الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية بمزاعم تنفيذ عملية طعن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت قوة إسرائيلية النار، الأحد، على فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مفرق مستوطنة جوش عتصيون بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "المهاجمة تم تحييده من قبل القوات، ونقلت إلى المستشفى في حالة خطرة".



وأضاف أن "هذه هي المحاولة الثانية للهجوم في الأيام الأخيرة، حيث وقعت المحاولة السابقة، الجمعة، عند مفرق جوش عتصيون أيضا".

وقالت الشرطة حينها إن "فلسطينيا من كان يحمل في يده زجاجة مكسورة وبدأ يتقدم باتجاه رجال الشرطة وجندي كان يقف عند المفترق".

وأفادت أن "شرطي مرور اكتشف أنه كان يتقدم نحوه، وقام بتحذير المشتبه به، لكن ذلك استمر بالسير السريع باتجاه الشرطي، فقام بإطلاق النار عليه".