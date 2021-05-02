شكرا لقرائتكم الأردن يسجل 3 إصابات بالسلالة الهندية.. لأشخاص لم يسافروا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، في تصريح لتلفزيون المملكة التابع للدولة أن الأردن رصد ثلاث حالات إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الخارج.

وقال الهواري السبت: "حالتان سجلتا في عمّان وواحدة في الزرقاء لأشخاص لم يسافروا ما يؤكد أن ظهور الحالات المتحورة ليست بالضرورة أن تكون قد أتت من الخارج، وإنما نتيجة التكاثر النوعي".

يذكر أن الأردن سجل السبت 704 حالات إصابة و35 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 712077 إصابة و8871 وفاة منذ ظهور الجائحة وذلك وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

اكتشاف طفرات طفيفة

يشار إلى أن مسؤولاً في لجنة مستشارين علميين شكلتها الحكومة الهندية قال في تصريحات لرويترز السبت إن اللجنة أبلغت السلطات باكتشاف طفرات طفيفة في بعض عينات فيروس كورونا "يمكنها أن تتجنب الاستجابة المناعية"، وتتطلب مزيداً من الدراسة.

وأضاف المستشارون أنهم يعملون على تحديد هذه الطفرات ولا يوجد سبب حالياً للاعتقاد بأنها تنتشر أو تمثل خطورة كبيرة.

كما يدرس العلماء السبب وراء الارتفاع الحالي بعدد الإصابات في الهند وما إذا كانت وراءه سلالة متحورة يطلق عليها (بي.1. 617) تم رصدها أول مرة في البلاد.

إلى ذلك اكتشفت لجنة المستشارين المزيد من الطفرات لفيروس كورونا وتعتقد أن الأمر يتطلب تتبعاً عن كثب.

من جهته قال شاهد جميل رئيس اللجنة وعالم الفيروسات الهندي البارز: "نرى طفرات في بعض العينات يمكنها أن تتجنب الاستجابات المناعية". ولم يذكر ما إذا كانت تلك الطفرات حدثت في السلالة الهندية أم في غيرها. وأضاف: "ما لم تقم بزرع هذه الفيروسات وفحصها في المختبر، فلن يمكنك الجزم بذلك. في هذه المرحلة، لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها تنتشر أو أنها يمكن أن تكون خطيرة، لكننا ذكرناها تحديداً حتى نضعها نصب أعيننا".