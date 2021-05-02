محلل سياسي: تقارب العلاقات الروسية السودانية لصالح أمن المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المحلل السياسي السوداني محمد العروسي: إن العلاقات الروسية السودانية شهدت العديد من التقاربات عبر التاريخ الحديث وبعد ثورة السودان في عام 2019 كان لابد من أن تعود هذه العلاقات لترسم فصولا جديدة من تاريخ طويل بين البلدين، موضحا أن السودان يسعى اليوم لتصحيح الأوضاع الداخلية في البلاد فيما يتعلق بالاقتصاد والأمن وغيرها من المجالات التي تشهد تراجعا كبيرا وأزمات عديدة، ولذلك فأن السلطات في السودان تحاول الخروج من عنق الزجاجة بعدة طرق منها بحث سبل التعاون المشترك مع الحلفاء الدوليين.

وأضاف أنه لهذا السبب وقعت الجهات المختصة في السودان اتفاقية مع الجانب الروسي في ديسمبر من العام الماضي، تسمح بتواجد 300 شخص و4 سفن في القاعدة العسكرية في بورتسودان وبطبيعة الحال فأن أي اتفاقية موقعة بين بلدين ستضمن وجود مصالح وفائدة مشتركة فيما بينهم، مشيرا إلى أنه بحسب نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، فإن إنشاء هذه القاعدة سيعمل على تطوير التعاون العسكري المشترك بين الطرفين وتعزيز قدراتهم الدفاعية وستكون القوات الروسية المتواجدة ملزمة بمكافحة الإرهاب والقرصنة وعمليات التهريب وتأمين عمليات الملاحة.

وتابع المحلل السياسي، أنه بموجب الاتفاق ستساهم روسيا في دعم وتعزيز السودان بالسلاح، وكذلك ستتلقى القوات العسكرية السودانية تدريبات عسكرية على أعلى مستوى تحت اشراف خبراء روس خاصة وأن السودان بمجرد توقيعه اتفاقية تعاون مع دولة مثل روسيا سيستطيع تطوير قدراته العسكرية في مواجهة الارهاب على الحدرد التي تشهد توترا كبيرا، وهذا قد يكون أهم الأسباب التي دفعت القيادة السودانية لبحث سبل التعاون العسكري والأمني مع روسيا.​