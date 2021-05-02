كورونا في 24 ساعة| موجة شرسة وغلق الحدائق.. وحرب على اللقاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 769 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 171542 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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