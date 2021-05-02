معارضة تركية: أردوغان مجنون سلطة وعاجز أمام بايدن

وصفت المعارضة التركية، ميرال أكشينار، الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه "مجنون سلطة" لا يستطيع الرد بشكل لائق على نظيره الأمريكي، جو بايدن.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها أكشينار، رئيسة حزب "الخير" المعارض، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

واعترضت أكشينار على الطريقة "غير المتوقعة" التي رد بها أردوغان، على اعتراف بايدن، السبت الماضي، بإبادة الدولة العثمانية للأرمن واعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

وشددت على أن "تاريخ الأمة التركية يشهد أحلك فتراته في ظل وجود نظام حزب العدالة والتنمية".

وأثار إعلان بايدن التاريخي، السبت الماضي بإبادة الدولة العثمانية للأرمن، غضب تركيا التي وصفته بأنه "جرح عميق" في العلاقات المتصدعة بالفعل بين الدولتين.