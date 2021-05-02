شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان ترسل إمدادات طبية إلى الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرسلت تايوان اليوم الأحد شحنة إمدادات طبية إلى الهند التي تواصل مكافحة الارتفاع الكبير في عدد الاصابات بفيروس كورونا.

وكتب وزير الخارجية التايواني جوزيف وو عبر تويتر اليوم: "إن وحدات تركيز الأكسجين وأسطوانات الأكسجين هي محبة من تايوان. والمزيد من المساعدات لأصدقائنا في الهند في الطريق".

وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان إن الدفعة الأولى من الإمدادات الطبية، والتي تشمل 150 وحدة تركيز الأكسجين و 500 أسطوانة أكسجين، تم شحنها عبر شركة الطيران التايوانية تشاينا إيرلاينز.

وتابعت الوزارة أن الدفعة الأولى من الإمدادات الطبية التايوانية ستتسلمها جمعية الصليب الأحمر الهندي.

وأضافت الوزارة في بيانها أن تايوان ستواصل تزويد الهند بالإمدادات الطبية التي هي في حاجة ماسة إليها من أجل مساعدتها على التعامل مع كوفيد.19-