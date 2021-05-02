شكرا لقرائتكم خبر عن «كوريا الشمالية».. بايدن ارتكب "خطأ فادحا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت كوريا الشمالية اليوم الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتكب "خطأ فادحا" بعد أن وصف برنامج بيونج يانج النووي بأنه تهديد خطير، محذرة من أن الولايات المتحدة ستواجه "أزمة أسوأ وأسوأ خارجة عن السيطرة".

وأدلى كوون جونج جون، المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، بهذه التصريحات بعد أن تعهد بايدن في أول خطاب له أمام الكونجرس الأسبوع الماضي بالعمل مع الحلفاء لمواجهة "التهديدات الخطيرة" من كوريا الشمالية وإيران عبر الدبلوماسية والردع الصارم، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال كوون "من المؤكد أن الرئيس الأمريكي ارتكب خطأ فادحا في ضوء وجهة النظر الحالية". وأضاف "الآن بعد ان أصبح الخطاب الرئيسي للسياسة الأمريكية الجديدة تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واضحا، سنضطر للضغط من أجل تدابير مماثلة تجاه الولايات المتحدة مع مرور الوقت".