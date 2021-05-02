شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مليارا لصالح تطوير القطاع الصحى بالصعيد ضمن"حياة كريمة".. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، العمل لتحسين الجوانب الحياتية بالريف المصرى وذلك من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية احتياجات الريفيين فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية وأيضا تطوير واستحداث مكونات القطاع الصحى.

وشهدت خطة التنمية المستهدفة للعام المالى القادم"2021/2022"، تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لصالح مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة خلال العام المالى القادم 2021/2022، من بينها بناء وتطوير مستشفيات بعدد 749 قرية بخلاف المستشفيات المركزية بالمدن، وجاءت مخصصات قطاع الصحة بالصعيد ضمن مبادرة حياة كريمة خلال العام المالى الجديد تبلغ نحو 19 مليار جنيه.

وتتمثل أهم المستهدفات التنموية لقطاع الصحة بقرى حياة كريمة، فى الحرص على توفير منشأة صحية فى كل قرية للمبادرة، إجراء تطوير شامل للمنشآت المطابقة لمعايير التأمين الصحى الشامل، وغير المطابقة إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية، إنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف، توريد 800 سيارة إسعاف، توفير 510 عيادات متنقلة، إنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية.

وتمكنت مبادرة حياة كريمة من تقديم 16 ألف خدمة فى المرحلة الأولى، وتم تنفيذ 628 مشروع من الخطة الاستثمارية، منها تنفيذ تدخلات صحية بتطوير شامل لـ51 لوحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه، وإطلاق 275 قافلة طبية قدمت خدماتها إلى أكثر من 15 ألف مستفيد، شملت جراحة عامة وعيون، وتوزيع 1200 جهاز تعويضى، و19 ألف نظارة طبية.