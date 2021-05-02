شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن خطة الحكومة لزيادة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط عن خطة الحكومة لضخ حزمة من الاستثمارات الضخمة خلال عام 2021/2022 وذلك لتحريك الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج خلال الفترة المقبلة في مختلف قطاعات الدولة. ونرصد فيما يلى 7 أرقام هامة عن خطة الحكومة لضخ الاستثمارات بداية من يوليو المقبل. الحكومة تعتزم تخصيص حوالى 358 مليار جنيه كاستثمارات للجهاز الحكومى. تعتزم الحكومة أيضا ضخ 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصاديّة العامة . الاستثمارات الحكومية ارتفعت بنسبة 51% لهذا العام. تشمل خطة الاستثمار في 2021/2022 أن تتجاوز الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.25 تريليون جنيه. توجيه 38% مِن الاستثمارات الكُليّة للقطاعات السلعيّة من زِرَاعَة وَصِنَاعَة وطاقة وتشييد وبِناء . توجيه 35% لقطاعات الْخِدْمَات الإنتاجيّة مِنْ نَقْلِ وتخزين وَتِجَارَة جُملة وَتُجْزِئُة. 27% لقطاعات الْخِدْمَات الاجتماعيّة مِنْ تَعْلِيمِ وصحّة وخدمات اجتماعيّة أُخْرَى. ونرصد فيما يلى 7 أرقام هامة عن خطة الحكومة لضخ الاستثمارات بداية من يوليو المقبل.