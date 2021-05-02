شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن خطة الحكومة لزيادة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط عن خطة الحكومة لضخ حزمة من الاستثمارات الضخمة خلال عام 2021/2022 وذلك لتحريك الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج خلال الفترة المقبلة في مختلف قطاعات الدولة.ونرصد فيما يلى 7 أرقام هامة عن خطة الحكومة لضخ الاستثمارات بداية من يوليو المقبل.
- الحكومة تعتزم تخصيص حوالى 358 مليار جنيه كاستثمارات للجهاز الحكومى.
- تعتزم الحكومة أيضا ضخ 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصاديّة العامة.
- الاستثمارات الحكومية ارتفعت بنسبة 51% لهذا العام.
- تشمل خطة الاستثمار في 2021/2022 أن تتجاوز الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.25 تريليون جنيه.
- توجيه 38% مِن الاستثمارات الكُليّة للقطاعات السلعيّة من زِرَاعَة وَصِنَاعَة وطاقة وتشييد وبِناء .
- توجيه 35% لقطاعات الْخِدْمَات الإنتاجيّة مِنْ نَقْلِ وتخزين وَتِجَارَة جُملة وَتُجْزِئُة.
- 27% لقطاعات الْخِدْمَات الاجتماعيّة مِنْ تَعْلِيمِ وصحّة وخدمات اجتماعيّة أُخْرَى.