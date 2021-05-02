العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

عثر رجال مباحث قسم شرطة بيلا في كفر الشيخ، أمس السبت، على جثمان سيدة مسنة في العقد السابع من العمر داخل شقتها بمدينة بيلا، دون معرفة أسباب وفاتها.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقي إخطارًا من العميد أسامة عبد الفتاح، مأمور قسم شرطة بيلا، يفيد بتلقي القسم بلاغًا من أحد أهالي مدينة بيلا يتضمن انبعاث روائح كريهة من شقة جارتهم وتدعي "ر.ج.م.س"، 74 عامًا، ربة منزل في نطاق دائرة قسم شرطة بيلا.

انتقل الرائد ضياء راشد، رئيس مباحث قسم بيلا، ومعاونيه، إلي مكان الواقعة محل البلاغ، وجرى فتح الشقة بمعرفة رجال الشرطة، وعثروا بداخلها على جثمان السيدة المذكورة، وهي فى بداية التحلل، ما يدل على فواتها بأكثر من 24 ساعة، ووفق ذلك جرى استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة،

كشفت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة بيلا، عن السيدة المتوفاة تعيش بمفردها في شقة بالدور الأرضي، وبسؤال الجيران وشهود العيان بالمنطقة، أجمعوا أنها لم تخرج من منزلها منذ يومين كما هى عادتها، فيما تبين من الفحص المبدئي أن الوفاة طبيعية، ولا توجد ثمة شبهة جنائية حول الوفاة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار أحمد أبوحسين، مدير نيابة بيلا، بانتداب الطبيب الشرعي، لتشريح جثة السيدة المسنة المتوفاة، لبيان أسباب وفاتها، والتصريح بالدفن عقب إجراء عملية التشريح.​