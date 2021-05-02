أمين "الصحفيين": هذه حقيقة الأعضاء الأربعة.. وسنتصدى لمن يسعى لعرقلة الخدمات النقابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أكد محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين أن كل ما يشاع عن إقصاء بعض من أعضاء المجلس عن العمل والمشاركة بالخدمات النقابية أمر غير صحيح، وهي فقط مبررات يستخدمها البعض لعرقلة العمل النقابي.

وأضاف شبانة في بيان له، اليوم السبت، أنه وجميع أعضاء المجلس انتابتهم الدهشة حين غادر أربعة من الأعضاء الجلسة الأولى للمجلس عقب مغادرة النقيب مباشرة للجلسة لارتباطه ببرنامج تلفزيوني، وأن هذه الجلسة وفق جدول الأعمال تم الاتفاق على تشكيل هيئة المكتب واللجان خلالها إلا أن الزملاء الأربعة أرادوا إدخال المجلس في دوامة الصراعات والخلافات بالحديث عن فتوى خاصة بمجلس الدولة وهى فتوى غير ملزمة ورفضوا المشاركة في التشكيل وتركوا الاجتماع.

وقال شبانة إنه على الرغم من إصرار أعضاء المجلس على تشكيل هيئة المكتب واللجان وفق جدول أعمال الجلسة ومع ترك الزملاء الأربعة للمجلس إلا أنه تم الاتفاق على عدم الإعلان لحين الجلسة التالية احترامًا للنقيب والمجلس بكامل هيئته بما فيهم الزملاء الأربعة، وأنه خلال الجلسة الثانية ومع طلب النقيب فتح باب الترشح للجان وهيئة المكتب من جديد وقبول الأعضاء الثمانية لذلك إلا أن الزملاء الأربعة أصروا على عدم الترشح نهائيًا رغم الحاح النقيب وأصر الزملاء الأربعة على تدوين رفضهم الترشح نصًا بمحضر الجلسة.

وأشار شبانة إلى أن هناك شيىء ما يحدث غير مفهوم ومحاولة إظهار عكس الحقيقة للجمعية العمومية، كما أن هناك من يحاول عرقلة سير العمل النقابي وهؤلاء من خارج النقابة.

وأضاف شبانة قائلا أن ما جعله يؤكد ذلك هو إصرار بعض الزملاء بالجلسة الاخيرة على إيقاف الخدمات النقابية كالاعانات والقروض على الرغم من اهميتها القصوى لأعضاء الجمعية العمومية حتى وإن كانت النقابة تمر بأزمة مالية الا انه فى النهاية وجب على المجلس تحمل مسئولياته بعيدا عن تأثر الأعضاء بذلك وحجب الخدمات عنهم فى موقف غير مفهوم وهو ما جعله يرفض ويعترض على ذلك رسميا بمحضر الجلسة.

وأكد الامين العام للنقابة أنه تعود على عدم الحديث كثيرا عن الشأن النقابى بوسائل الإعلام حفاظا على قيمة ومكانة نقابة الصحفيين حتى وإن خرجت أحياناً أخبار غير دقيقة وحديث مغلوط مشيرا إلى أنه يدعو المجلس والنقيب للتكاتف لأجل مصلحة الزملاء وتنحية أية خلافات او اختلافات بوجهات النظر وعدم الانسياق وراء من يحاول إشعال الأمور داخل النقابة وهؤلاء الاشخاص من خارج المجلس وللأسف ينساق خلفهم بعض اعضاء المجلس.

وأنهى شبانة كلامه بأن الاعضاء الثمانية بالمجلس يرحبون بالتكاتف والعمل الجماعى فى إطار الاحترام وعدم التجاوز ولكنه شخصيا وفى نفس الوقت لن يسمح نهائيا بأن تنزلق النقابة خلف الخلافات والصراعات وأنه وزملاءه سيتصدون وبقوة لأية محاولة لزعزعة الاستقرار النقابى خاصة فى ظل الظروف الصعبة الحالية والتى تحتاج للتكاتف وليس الفرقة محذرا من يسعى لبث سمومه بالتراجع قائلا إنه أراد بهذه التصريحات نقل الحقيقة كاملة وبصدق لأعضاء الجمعية العمومية.

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