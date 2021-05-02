الرئاسة الفلسطينية ترحب بمواقف الاطراف الدولية الداعمة لاجراء الانتخابات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم السبت بمواقف الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والاعضاء والدول الاخرى الداعمة لاجراء الانتخابات في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

وجددت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية مطالبة المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي وأطراف اللجنة الرباعية الدولية بمواصلة الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي للالتزام بالاتفاقات الموقعة بشأن تنظيم الانتخابات في القدس.

واكدت انها ستواصل العمل مع جميع أطراف المجتمع الدولي من اجل تحقيق هذا الهدف.

وشددت على الموقف الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في الاجتماع الأخير للقيادة انه في لحظة الحصول على موافقة تنظيم الانتخابات في القدس سيتم اصدار مرسوم والذهاب للانتخابات فورا.