ظروف خطيرة تواجه السجينات الإيرانيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن عددا من السجينات السياسيات في إيران يتعرضن للتعذيب النفسي، وتتم إساءة معاملتهن في مجال حقوق الإنسان في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن بعض النشطاء، ارتفاع حالات نقل السجناء السياسيين وممارسة التعذيب النفسي ضدهم، وذكرت في تقريرها أن ناشطات حقوق الإنسان المسجونات في إيران يواجهن قيودا متزايدة بالسجن.

ونقل التقرير عن الناشطات أن سجون إيران تواجه ظروفا خطيرة ومقلقة على بعد مئات الكيلومترات من أسرهن، وقد نقل عدد متزايد من السجينات السياسيات والناشطات الحقوقيات من سجن إيفين بطهران إلى سجون خارج العاصمة طهران دون أي تحذير مسبق، خلال الأشهر الستة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن النساء محتجزات في العنابر نفسها التي يتم فيها احتجاز السجينات ذوات الجرائم العادية، مثل القتل، وذلك في انتهاك للقانون الإيراني والمعايير الدولية، كما قال النشطاء «إن بعض السجينات تعرضن للاغتصاب من قبل المحققين، وتم حرمانهن من العلاج الطبي».

وكشفت شيوا محبوبي، المتحدثة باسم لجنة المكافحة من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين في إيران، أن هذه السلوكيات هي وسيلة لفرض التعذيب النفسي على السجينات السياسيات.

علي صعيد متصل، وجهت مجموعة من أسر الأوروبيين المسجونين في إيران، والذين لديهم جنسية أخرى، اتهامات للدول الأوروبية بالتساهل مع طهران في مجال الإفراج عن أقربائهم من السجن.

ونقل موقع (NBC) عن أقارب خمسة من المساجين الإيرانيين - الأوروبيين، قولهم «إن جهود الدول الأوروبية لإنهاء احتجاز أقاربهم في إيران، باءت بالفشل»، موضحا أن ذوي السجناء يعتقدون أن الدول الأوروبية تتساهل مع إيران، ويجب عليها أن تكون أكثر شجاعة.

وقالت شري إيزدي، زوجة أنوشه آشوري السجين الإيراني-البريطاني «لا أعلم السبب وراء عدم مواجهة الدول الأوروبية لإيران، نحن أمام احتجاز رهائن».

آشوري، هو مهندس متقاعد، اعتقل قبل 4 سنوات خلال زيارته إلى طهران، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وعلق المسؤول الإعلامي في مكتب البعثة الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة، شاهرخ ناظمي، على مصطلح (احتجاز الرهائن)، قائلا «الولايات المتحدة سجنت عددا من المواطنين الإيرانيين وهم لم يقترفوا أية جريمة، وهذا يعتبر أيضا احتجاز رهائن».

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قد قال أمس الأول «إن وضع المفاوضات الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي مع إيران لا يزال غير واضح».

وأضاف سوليفان في ندوة عبر الإنترنت لمنتدى أسبن للأمن «لقد توقعنا استعداد جميع الأطراف، بما في ذلك الإيرانيين، للتحدث بجدية حول تخفيف العقوبات، ومسار العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة».

واستدرك «لكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان هذا سيتوج بصفقة في فيينا».

السجناء في إيران:

