دعوة للتحقيق مع كيري بسبب ظريف

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وأثار الأمر حفيظة الجمهوريين، وقلق الديمقراطيين، وترجم الجمهوريون احتجاجهم في رسالة كتبوها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يحثونه فيها على فتح تحقيق رسمي للنظر في صحة الادعاءات المذكورة في التسريبات.
وأشار الجمهوريون البارزون، وعددهم 19، إلى أن كيري هو عضو حالي في مجلس الرئيس للأمن القومي، ولديه اطلاع مباشر على المعلومات الاستخباراتية السرية بحكم موقعه هذا. ودعوا بايدن إلى تعليق عضوية وزير الخارجية الأسبق في مجلس الأمن القومي حتى انتهاء التحقيق، مشيرين إلى تخوفهم من أن يسرب معلومات سرية جديدة إلى ظريف في ظل محادثات فيينا.
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