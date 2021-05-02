دعوة للتحقيق مع كيري بسبب ظريف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب نواب جمهوريون بالتحقيق مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، بعد أن كشفت تسريبات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن إبلاغه بالغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا.

وأثار الأمر حفيظة الجمهوريين، وقلق الديمقراطيين، وترجم الجمهوريون احتجاجهم في رسالة كتبوها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يحثونه فيها على فتح تحقيق رسمي للنظر في صحة الادعاءات المذكورة في التسريبات.

وأشار الجمهوريون البارزون، وعددهم 19، إلى أن كيري هو عضو حالي في مجلس الرئيس للأمن القومي، ولديه اطلاع مباشر على المعلومات الاستخباراتية السرية بحكم موقعه هذا. ودعوا بايدن إلى تعليق عضوية وزير الخارجية الأسبق في مجلس الأمن القومي حتى انتهاء التحقيق، مشيرين إلى تخوفهم من أن يسرب معلومات سرية جديدة إلى ظريف في ظل محادثات فيينا.