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الشرطة التركية تعتقل عشرات المتظاهرين في إسطنبول

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- بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص الذين حاولوا التظاهر أمس بمناسبة يوم العمال في ساحة تقسيم بإسطنبول.

وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة، فيما نشرت وسائل إعلام تركية صورا وفيديوهات عن تعامل الشرطة العنيف مع الذين حاولوا دخول الساحة للتظاهر، وبحسب نشطاء، تم اعتقال ما لا يقل عن 60 شخصا من ساحة تقسيم والمنطقة المحيطة بها.

وكانت قوات الأمن التركية أغلقت مداخل ساحة تقسيم بحواجز للشرطة، وانتشرت قوات مكافحة الشغب في المنطقة منذ أمس الأول.

ويأتي عيد العمال هذا العام خلال الإغلاق الكامل الذي فرضته الحكومة التركية للحد من تفشي فيروس .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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