الشرطة التركية تعتقل عشرات المتظاهرين في إسطنبول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص الذين حاولوا التظاهر أمس بمناسبة يوم العمال في ساحة تقسيم بإسطنبول.

وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة، فيما نشرت وسائل إعلام تركية صورا وفيديوهات عن تعامل الشرطة العنيف مع الذين حاولوا دخول الساحة للتظاهر، وبحسب نشطاء، تم اعتقال ما لا يقل عن 60 شخصا من ساحة تقسيم والمنطقة المحيطة بها.

وكانت قوات الأمن التركية أغلقت مداخل ساحة تقسيم بحواجز للشرطة، وانتشرت قوات مكافحة الشغب في المنطقة منذ أمس الأول.

ويأتي عيد العمال هذا العام خلال الإغلاق الكامل الذي فرضته الحكومة التركية للحد من تفشي فيروس كورونا.