شكرا لقرائتكم خبر الشرطة التركية تعتقل عشرات المتظاهرين في إسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة، فيما نشرت وسائل إعلام تركية صورا وفيديوهات عن تعامل الشرطة العنيف مع الذين حاولوا دخول الساحة للتظاهر، وبحسب نشطاء، تم اعتقال ما لا يقل عن 60 شخصا من ساحة تقسيم والمنطقة المحيطة بها.
وكانت قوات الأمن التركية أغلقت مداخل ساحة تقسيم بحواجز للشرطة، وانتشرت قوات مكافحة الشغب في المنطقة منذ أمس الأول.
ويأتي عيد العمال هذا العام خلال الإغلاق الكامل الذي فرضته الحكومة التركية للحد من تفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة التركية تعتقل عشرات المتظاهرين في إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.