67 طنا من السلال السعودية ترسم الابتسامة في السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رسمت السلال الرمضانية السعودية الابتسامة في السودان من خلال أكثر من 67 طنا من السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المحتاجة.

وجرى توزيع 13 طنا و200 كجم من السلال الغذائية في محلية وادي صالح بولاية وسط دارفور، استفاد منها 2,400 فرد، وتوزيع 40 طنا و260 كجم من السلال الغذائية في مدينة الدوكة القلابات الشرقية بولاية القضارف، استفاد منها 7,320 فردا، و13 طنا و860 كجم من السلال الغذائية في محلية أم دخن بولاية وسط دارفور، استفاد منها 2,520 فردا.

وواصل المركز توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين في جمهورية بنين، حيث تم توزيع 16 طنا من السلال الغذائية في بلدية جوغو بمحافظة دونغا، استفاد منها 19,200 فرد.

ووزع المركز 13,500 كرتون تمر للأسر النازحة والمتضررة في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد بمحافظة عدن اليمنية، استفاد منها 13,500 فرد، و9,195 كرتون تمر للأسر النازحة والمتضررة في عدد من مديريات محافظة حجة، استفادت منها 9,195 أسرة.