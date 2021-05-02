داعش يهاجم قوات البيشمركة الكردية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أمس أن كوكبة من قوات البيشمركة الكردية قتلوا وأصيب آخرون في هجوم شنه تنظيم داعش على مواقع للبيشمركة في منطقة التون كوبري في محافظة كركوك.

وقال بارزاني «بأسف بالغ، استشهد ليلة أمس كوكبة من أبطال قوات البيشمركة وأصيب آخرون بجروح بعد أن شن إرهابيو داعش هجمات إرهابية على مواقع البيشمركة الأبطال في حدود بردي - آلتون كوبري».

وأضاف «إن تنظيم داعش ما زال يشكل تهديدا وخطرا في الكثير من مناطق العراق، مشددا على أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجيش والبيشمركة وأن يواصل التحالف الدولي تدريب البيشمركة والجيش العراقي».

وأكد بارزاني على ضرورة بقاء التحالف الدولي للتصدي إلى تنظيم داعش وإنهاء تهديداته المستمرة، وبحسب مصادر أمنية في محافظة كركوك، فإن عناصر داعش هاجموا بالأسلحة الخفيفة نقطة تابعة للبيشمركة الليلة الماضية مما أدى إلى مقتل ستة بينهم آمر سرية برتبة نقيب وإصابة اثنين في منطقة التلال المطلة على التون كوبري قرب معمل العلف باتجاه طريق أربيل.