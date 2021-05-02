إنقاذ 200 مهاجر قبالة إيطاليا

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وقالت المنظمة ومقرها برلين أمس، «إن طاقم السفينة (سي- ووتش4) نقل حوالي 190 شخصا، من على متن القوارب إلى منطقة آمنة في عمليتين أمس والليلة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد المهاجرين على متن السفينة إلى ما يزيد قليلا على 300 بعد أربع عمليات إنقاذ.
وكانت السفينة (سي- ووتش) قد طلبت ملاذا آمنا في إيطاليا أو مالطا.
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