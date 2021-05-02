الملالي يعتقلون 30 متقاعدا في يوم العمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت قوات الأمن الإيرانية أمس 30 متقاعدا بالتزامن مع يوم العمال، في أعقاب تظاهرات شهدتها البلاد بسبب القمع والفساد والإرهاب.

وتجمعت مجموعات من المتقاعدين في إيران أمس للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة والأمن الوظيفي، فما كان من رجال الشرطة وقوات الأمن الإيرانية إلا أن هاجمت التجمع واعتقلت ما لا يقل عن 30 شخصا. وكشفت مقاطع فيديو منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تجمعات العمال في طهران، وكرج، وكرمنشاه، والشوش، ومشهد، وتبريز.

وردد المحتجون شعارات مثل «يجب استعادة الأمن الوظيفي»، و»ألمنا ألمكم، أيها الناس انضموا إلينا» و»حكومة اللصوص، عدو العمال»، بحسب موقع (إيران إنترناشيونال).

وجاء يوم العمال هذه السنة في إيران في وقت تشير فيه إحصاءات وتقارير مختلفة إلى تدهور الظروف المعيشية والأمن الوظيفي للعمال الإيرانيين، خلال العام الماضي، فضلا عن قمع النظام المتزايد للنقابات العمالية والعمال المحتجين.

وأكدت البيانات إلى أن تجمعات العمال التي نظمت خلال العام الماضي شهدت اعتقال ما لا يقل عن 37 عاملا، وشملت الاعتقالات، بحسب وسائل إعلام محلية، نشطاء عماليين، وعمال بلدية وآخرين.

وبحسب التقرير، حكم القضاء في إيران على 46 ناشطا عماليا بالسجن لمدة 636 شهرا، و3108 جلدات، واستدعاء 51 عاملا للسلطات القضائية والأمن.

المعروف أن المتقاعدين، الذين يبلغ عددهم حوالي 4 ملايين ونصف المليون، يطالبون منذ أشهر بزيادة معاشاتهم التقاعدية للخروج من تحت خط الفقر (الذي يحدد عند 4 ملايين تومان كمدخول شهري)، في حين يتلقون من صندوق الضمان الاجتماعي معاشا تقاعديا لا يتعدى الثلاثة ملايين تومان، بينما يزداد التضخم وترتفع الأسعار بشكل مطرد.

وشهدت طهران في يناير الماضي احتجاجات من قبل المساهمين المتضررين في البورصة الإيرانية، حيث تجمع عدد منهم، أمام مبنى البورصة مرددين هتافات مناهضة للحكومة ومسؤولي النظام.