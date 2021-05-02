3 جبهات تشتعل في وجه الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت ميليشيات الحوثي الإرهابية ضربات موجعة في 3 جبهات بمأرب والبيضاء والضالع، وأعلنت قوات الجيش الوطني تنفيذ عملية هجومية دقيقة.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله «إن وحدة من قوات الجيش الوطني نفذت هجوما خاطفا استهدف قدرات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح وألحقت بها خسائر مادية كبيرة». كما تمكن الجيش الوطني من تدمير العيارات والمدفعية المعادية بجبهة المشجح، بحسب المصدر، الذي أكد مصرع كل طاقمها من العناصر الحوثية.

إلى ذلك، عادت قوات الجيش الوطني إلى مواقعها السابقة بعد نجاحها في تنفيذ الهجوم خلف خطوط النار، ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش الوطني ضد الحوثيين في جبهة المشجح غرب مأرب.

وأعلنت قوات الجيش في وقت سابق مصرع وإصابة 17 عنصرا حوثيا في كمين محكم استهدف مجموعة في جبهة المشجح، وفي الضالع تمكنت القوات المشتركة، من تحقيق تقدم ميداني، عقب قتال خاضته ضد، مسلحين من ميليشيات الحوثي شمالي المحافظة.

وأكد المركز الإعلامي لمحور الضالع، أن القوات المشتركة، شنت عمليات نوعية في قطاع الفاخر وتمكنت من السيطرة على سوق الفاخر والاقتراب من منطقة الشرجي والسيطرة على مفرق الشرجي وحبيل العبدي وغول الجوفي وقرية مرخزة وحمام النبجية، وسط انهيار وفرار لميليشيات الحوثي.

وفي الحديدة أعلنت القوات المشتركة مقتل 13 مسلحا من جماعة الحوثي، وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان، «إن 4 قيادات بين القتلى، في جبهات حيس والدريهمي وكيلو 16 ومدينة الحديدة، خلال الخمسة الأيام الماضية.

ودعا محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي أبناء المحافظة واليمن بشكل عام إلى النفير ومساندة الجيش الوطني، حتى القضاء على ميليشيات الحوثي الإرهابية واستعادة اليمن الجمهوري، خلال ترؤسه لقاء موسع ضم قيادات السلطة المحلية وعددا من وجهاء وأعيان قبائل دهم.

وأكد على التعبئة في صفوف أبناء الجوف استجابة لدعوة محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة لمواجهة ميليشيات الحوثي الإيرانية. وقال محافظ الجوف «إن مأرب جمعت كل اليمنيين وهي اليوم تلبية لدعوة النفير العام في مواجهة المشروع الإيراني والدفاع عن مأرب التي احتضنت حضارة سبأ وستكون منطلقا لتحرير اليمن وإعادة التاريخ العظيم»

من جهة أخرى رصدت لجنة الحقوق والإعلام في محافظة الجوف 8 آلاف و998 انتهاكا بحق التعليم في المحافظة خلال الفترة من سبتمبر 2014م وحتى مارس 2021م، وذكر التقرير الحقوقي أن انتهاكات التعليم خلال الفترة المذكورة في تزايد في ظل تدهور التعليم في المديريات التي تسيطر عليها الميليشيات، التي تواصل الاستهداف الممنهج للعملية التعليمية من تفجير وإحراق للمدارس بصورة متعمدة، واستخدامها للأعمال العسكرية ومخازن للأسلحة، والتعسفات ضد الكوادر التربوية.

انتهاكات الميليشيات الحوثية في الجوف:

