إثيوبيا تصنف حركتي مقاومة ضمن المنظمات الإرهابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صنف مجلس الوزراء الإثيوبي حركتي مقاومة محليتين على أنهما منظمتان إرهابيتان ردا على أعمال العنف المتزايدة في البلاد. وذكر بيان لرئيس الوزراء أن هاتين الحركتين هما الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وجيش تحرير أورومو، ويتطلب القرار موافقة البرلمان الإثيوبي عليه ليكون ساريا. وتتهم الحركتان بشن هجمات متكررة على المدنيين الأبرياء والمؤسسات الحكومية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقال بيان المجلس «إن أعمال العنف أسفرت عن قتل العديد وجرح آخرين وتشريدهم وكذلك تدمير الممتلكات».

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