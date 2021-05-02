لبنان يضبط بنزينا مهربا إلى سوريا

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وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أمس، «أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 5 مواطنين و7 سوريين، وضبطت دراجة نارية وآلية نوع بيك آب وآلية نوع فان محملة بحوالي 7500 لتر من مادة البنزين و300 لتر من مادة المازوت معدة للتهريب إلى الأراضي السورية»، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة شح في مادتي البنزين والمازوت، ويعود السبب الأساس في هذه الأزمة، إلى تهريبهما إلى سوريا.
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