شكرا لقرائتكم بارجة روسية ترسو في ميناء بورتسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رست بارجة حربية روسية، السبت، في ميناء بورتسودان شرقي السودان، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

يأتي ذلك بعد يومين من نفي موسكو تجميد اتفاق مع الخرطوم يقضي بإنشاء قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر، شرقي السودان.

ونقلت صحيفة السوداني عن مصادر قولها إن "البارجة البحرية الروسية PM-138 رست بالميناء الشمالي ببورتسودان صباح اليوم السبت".

وأشارت إلى أن البارجة تأخرت عن موعد دخولها 48 ساعة "لعدم اكتمال إجراءاتها" ورست اليوم في زيارة تستغرق 48 ساعة.

وكان مسؤول سوداني رفيع المستوى، قال الأربعاء، إن بلاده قررت تجميد اتفاق عسكري مع موسكو يتضمن إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر شرقي البلاد، وهو ما نفته السفارة الروسية الخميس.

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، نشرت الجريدة الرسمية الروسية نص اتفاقية بين موسكو والخرطوم حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على البحر الأحمر، بهدف "تعزيز السلام والأمن في المنطقة"، حسب مقدمة الاتفاقية.