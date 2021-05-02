شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا:طلب «ضخم» على اللقاحات من أنحاء العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منسقة وزارة الخارجية الأمريكية للتصدي العالمي لكوفيد 19، نجييل سميث، إن الولايات المتحدة تسمع عن «طلب ضخم» من دول في أنحاء العالم للقاحات التي لا يحتاج الأمريكيون إليها، في وقت أنجزت فيه السلطات الصحية الأمريكية تطعيم 100 مليون أمريكي بجرعتي اللقاح الموصى بهما.

وقالت سميث للصحفيين إن الولايات المتحدة لم تتخذ قراراً بعد بشأن معايير تخصيص اللقاحات، لكن القرارات ستصدر بناء على الأثر المتوقع لها على انتشار الفيروس ومدى احتياج مناطق عن غيرها لهذه اللقاحات.

وتلقّى مئة مليون شخص في الولايات المتحدة لقاحات تامة ضد كوفيد 19، وفق ما أعلن منسق البيت الأبيض للتصدي للوباء جيف زينتس.وقال زينتس إن الأمر «يعني أن مئة مليون أمريكي يشعرون بالارتياح وراحة البال». وأشار إلى أن العدد يمثل نسبة 40% من السكان البالغين في الولايات المتحدة، وضعف عدد الأشخاص الذين كانوا قد تلقوا اللقاحات بشكل تام حتى نهاية مارس/آذار.

وأي شخص مر أسبوعان على تلقيه لقاحاً يؤخذ بجرعة واحدة أو الجرعة الثانية من لقاح يعطى على مرحلتين، يعتبر مطعماً بشكل تام.

وتعطى ثلاثة لقاحات في امريكا، هي فايزر/بايونتيك، وموديرنا و«جونسون اند جونسون». (وكالات)