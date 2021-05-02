شكرا لقرائتكم خبر عن تأهب شديد في كابول مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام أفغانية، السبت، عن اختفاء 30 جندياً، بعد هجوم لحركة طالبان على موقع عسكري في ولاية غزنة، بالتزامن مع دخول التاريخ المحدد لمغادرة القوات الأمريكية والأطلسية أفغانستان حيز التنفيذ، فيما شهدت العاصمة الأفغانية كابول تصعيداً في الحالة الأمنية، أمس السبت، مع تأهب المدينة لاحتمال حدوث تحرك من جانب طالبان.

هجوم على غزنة

ونقل موقع قناة «طلوع نيوز» عن خالق داد أكبري، عضو المجلس المحلي في ولاية غزنة قوله إن هجوماً لطالبان على موقع للجيش الوطني في مدينة غزنة في وقت متأخر الجمعة، أدى لاشتباكات عنيفة بين الطرفين، ظلت مستمرة حتى صباح أمس السبت. كما نقل الموقع عن مصدر آخر أن «30 جندياً على الأقل كانوا متمركزين في الموقع اختفوا عقب الاشتباكات».

وتم تكثيف الوجود العسكري وتشديد الأمن عند نقاط التفتيش في كابول، وقال مصدر أمني إن المدينة «في حالة تأهب قصوى»، مضيفاً أنه يجري تكثيف الدوريات العسكرية والإجراءات الأمنية بالمدن الرئيسية في أنحاء البلاد.

ويقضي الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان بأن تنسحب القوات الأجنبية من البلاد بحلول الأول من مايو/أيار 2021، مقابل توقف طالبان عن مهاجمة القوات الأجنبية وقواعدها.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على «تويتر»، أمس السبت، إن تجاوز الموعد المحدد يعني أن «هذا الانتهاك فتح السبيل (أمام مقاتلي طالبان) لاتخاذ كل إجراء مضاد يرونه مناسباً في مواجهة القوات المحتلة». لكنه قال إن المقاتلين ينتظرون قرار قيادة طالبان.

وحذرت واشنطن أيضاً من أنه إذا هوجمت قوات أجنبية في أثناء تنفيذ الانسحاب، فستدافع عن نفسها «بكل الوسائل المتاحة».

وقد اعتبر اثنان من نشطاء تنظيم القاعدة في مقابلة حصرية مع شبكة «سي إن إن» أجريت من خلال وسطاء، أن الحرب ضد الولايات المتحدة ستستمر على جميع الجبهات الأخرى إلى أن يتم إبعادهم. وتبين من حديثهما أن التنظيم يخطط للعودة بعد مغادرة القوات الأمريكية لأفغانستان عبر الشراكة مجدداً مع طالبان.

الكلفة البشرية والمادية

وتنسحب الولايات المتحدة بعد عقدين من أفغانستان منهية أطول آخر حروبها الخارجية التي كلفت تريليونات الدولارات وآلاف الأرواح. ومنذ 2001 قتل 47245 مدنياً أفغانياً، وفقاً ل«مشروع تكاليف الحرب» بجامعة براون، والذي يوثق الكلف المخفية للحروب بعد 11 سبتمبر. وقتل أثناء الحرب حتى الآن 72 صحفياً و444 عامل إغاثة. وقدر «المشروع» أن قتلى الجيش الأفغاني في صراعهم مع طالبان بين 66 ألف جندي و69 ألفاً. وأجبرت الحرب 2.7 مليون أفغاني على اللجوء إلى دول الجوار إيران وباكستان وأوروبا. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 4 ملايين أفغاني نزحوا داخلياً.

وفقد الجيش الأمريكي طوال سنوات الحرب 2442 جندياً وأصيب 20666 جندياً بجروح حسب بيانات وزارة الدفاع الأمريكية. وقتل 3800 متعاقد مع شركات أمنية أمريكية خاصة. كما قتل 1144جندياً من قوات 40 دولة شاركت في التحالف الدولي.

وقال مشروع كلفة الحرب إن الولايات المتحدة أنفقت 2.26 تريليون دولار على نفقات متنوعة عسكرية وتنموية. وأشار تقرير وزارة الدفاع الأخير في 2020 إلى أن كلفة العمليات القتالية خلال السنوات الماضية بلغت 815.7 مليار دولار. وذلك يغطي كلفة عمليات الجيش من الوقود إلى الأغدية وسيارات همفي القتالية والأسلحة والذخائر، ومن الدبابات والمركبات المصفحة إلى حاملات الطائرات والقاذفات والطائرات القتالية.

ومازالت الولايات المتحدة ملتزمة بصرف 296 مليار دولار لرعاية الجنود الجرحى وتوفير الأدوية والعلاجات لهم.

المترجمون

أبدى عشرات الأفغان مّمن عملوا مترجمين لصالح القوات الأمريكية، أول أمس الجمعة، خشيتهم من أن يتحوّلوا إلى أهداف لطالبان بعد خروج الولايات المتحدة من أفغانستان، مناشدين واشنطن عدم التخلي عنهم. (وكالات)