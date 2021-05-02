شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: تأجيل الاستفتاء لما بعد ديسمبر وتصوران لانتخاب الرئيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت عضو لجنة الحوار في ليبيا زهراء لنقي إنه تم الانتهاء من الصياغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية (الرئاسية والبرلمانية) في 24 ديسمبر المقبل من قبل اللجنة القانونية، مؤكدة أن ما تم التوافق عليه وإنجازه هو مقترح لتعديل الإعلان الدستوري قائم على تأجيل الاستفتاء إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة وقاعدة دستورية، فيما بحث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح آخر التطورات والمستجدات في ليبيا.

وقالت لنقي في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، إن ما تم التوافق عليه وإنجازه هو مقترح لتعديل الإعلان الدستوري قائم على تأجيل الاستفتاء إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة وقاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية «الرئيس ورئيس الوزراء»، وأكدت إحالة مسألة انتخاب الرئيس لملتقى الحوار ، مشيرة إلى أن مقترح القاعدة الدستورية فيه تصوران «للانتخاب المباشر وغير المباشر للرئيس»، مشيرة إلى أنه سيتم عرض المقترح على ملتقى الحوار في جلسته القادمة التي سيدعو إليها المبعوث في الأسبوع القادم .

وأضافت لنقي: «أمامنا شهران لإنجاز التشريعات اللازمة للانتخابات» قانونا الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقانون توزيع الدوائر الانتخابية وقانون الأحزاب»، بحسب لنقي التي أكدت أن «الكلمة الفصل هي للأمة الليبية».

بدورها ،أكدت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار آمال بوقعيقيص أن الملتقى سيحسم جلسة تحديد آلية اختيار رئيس ليبيا، وما إذا كانت ستكون عبر الانتخابات المباشرة من الشعب أو غير المباشرة من مجلس النواب.

من جانب آخر، بحث المشير خليفة حفتر خلال زيارته لعقيلة صالح، آخر التطورات والمستجدات في ليبيا.

(وكالات)