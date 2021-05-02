شكرا لقرائتكم خبر عن السلالة لم تأت من الخارج.. 3 إصابات بـ«المتحور الهندي» في الأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري، السبت، عن تسجيل 3 إصابات بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا (المتحور الهندي) في الأردن لأشخاص لم يسافروا.

وقال لوسائل إعلام أردنية إن المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة، وأضاف:«حالتان سجلتا في عمّان وواحدة في الزرقاء لأشخاص لم يسافروا، ما يؤكد أن ظهور الحالات المتحورة لا يعني بالضرورة أن تكون قد أتت من الخارج، وإنما نتيجة التكاثر النوعي»، بحسب الهواري.

وحول لقاحات كورونا، لفت الهواري إلى وجود أكثر من 300 ألف جرعة لقاح متوفرة حالياً، مبيناً أن مليون جرعة لقاح ستصل إلى الأردن خلال الشهر الحالي، وكشف عن حجز 63 ألف موعد لتلقي جرعة لقاح كورونا الأحد.

وتواجه الهند حالياً وضعاً مأساوياً؛ بسبب تفشٍّ حاد لسلالة جديدة من فيروس «كورونا»، هدّد النظام الصحي فيها، ما دفع العديد من دول العالم إلى إمدادها بمساعدات طبية عاجلة. وأعلنت السلطات الهندية، السبت، تسلمها 150 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي.

وأطلق على السلالة الهندية الجديدة لقب «المتحور الهندي».

وقال ديباك سابرا، الرئيس التنفيذي للمكونات الدوائية والخدمات في مختبرات «دكتور ريديز»، إن شحنة اللقاح وصلت من روسيا إلى حيدر آباد، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبيرج للأنباء».

وأضاف سابرا: «سيخضع طرح الشحنة للتصاريح اللازمة، التي سيتم إنهاء إجراءاتها خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأوضح أن المزيد من الشحنات ستصل «في الأسابيع القليلة المقبلة». وستستخدم الكمية الأولية كجرعات إرشادية لضبط سلسلة التوريد.