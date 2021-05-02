شكرا لقرائتكم خبر عن هدف الغازي الرائع يمنح أستون فيلا الفوز على إيفرتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليفربول (إنجلترا) - (رويترز)

أنعش أستون فيلا، آماله في المشاركة بالبطولات الأوروبية الموسم المقبل بعد أن سجل أنور الغازي هدفاً رائعاً ليقوده إلى الفوز 2-1 على مضيفه إيفرتون في مواجهة مملوءة بالأحداث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وبهذه النتيجة بقي إيفرتون، الذي انتصر مرة واحدة في آخر عشر مباريات بالدوري على ملعبه، في المركز الثامن برصيد 52 نقطة من 33 مباراة بينما تقدم فيلا إلى المركز التاسع ولديه 48 نقطة.

ومنح أولي واتكنز، التقدم لصالح فيلا في الدقيقة 13 عندما انتزع الكرة من ميسون هولجيت ووضعها في شباك الحارس جوردان بيكفورد، لكن فرحة فيلا لم تستمر طويلاً.

وعادل دومينيك كالفرت-لوين، النتيجة بعد ست دقائق لاحقة بعد ركلة ركنية نفذها لوكا ديني ثم أهدر فرصة ذهبية عقب تصدي إميليانو مارتينيز حارس فيلا لتسديدة المهاجم من مدى قريب. وهيمن فيلا على آخر 20 دقيقة من الشوط الأول وأضاع فرصة تلو الأخرى، وسدد الغازي وروس باركلي في إطار المرمى، بينما تصدى بيكفورد لفرصتين متتاليتين من برتران تراوري.

وتراجع إيقاع المباراة في الدقائق الأخيرة وبينما بدا اللقاء في طريقه للتعادل، أطلق الغازي تسديدة لا تصد من عند حافة منطقة الجزاء في الزاوية العليا لمرمى بيكفورد.