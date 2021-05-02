شكرا لقرائتكم خبر عن دب أسود يقتل أمريكية في كولورادو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دنفر - رويترز

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل امرأة (39 عاماً) في كولورادو إثر هجوم دب أسود على ما يبدو في رابع حادث فتاك من نوعه في الولاية منذ شروعها في التسجيل العام 1960.

وقالت هيئة المتنزهات والحياة البرية في كولورادو، في بيان، إن صديق الضحية عثر على جثتها مساء الجمعة قرب بلدة دورانجو على بعد 563 كيلومتراً من مدينة دنفر.

وأبلغ الرجل الشرطة بأنه عاد إلى المنزل مساء فاكتشف غيابها ووجد كلبيهما في الخارج، وفتش الرجل بعد ذلك منطقة تتردد عليها الضحية مع الكلبين، وأخطر الشرطة فور عثوره على جثتها، وعثرت السلطات على أثار فراء دب على جثمان المرأة.

وحدد موظفو الحياة البرية مستعينين بكلاب بوليسية دبة تبلغ من العمر عشرة أعوام ودبين صغيرين آخرين هاجموا المرأة وقتلوها «بدافع المزيد من الحذر»، وذكر المتحدث باسم الهيئة أن كولورادو موطن حوالي 19 ألف دب أسود.