شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يهاجم جميلة بوحيرد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاجم فيروس كورونا المناضلة الجزائرية الشهيرة جميلة بوحيرد بفيروس كورونا، حيث تخضع حالياً للعلاج في مستشفى «مصطفى باشا» في العاصمة الجزائرية الجزائر في حالة صحية مستقرة.

واكدت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، السبت، أن فريقاً طبياً انتقل إلى منزل المناضلة البالغة من العمر 85 عاماً وفحصها، حيث تبينت إصابتها بالحمى وتأكدت إصابتها بفيروس كورونا.

وعقب الإعلان عن إصابتها حرص وزراء ومسؤولون على زيارة جميلة بوحيرد للاضمئنان على صحتها،

وأكدت بوحيرد في حوار مع قناة تلفزيونية أنها موجودة منذ أسبوع في المستشفى الجامعي في الجزائر بعد إصابتها بالفيروس، وأن حالتها تتحسن قائلة: «سأتحسن بإذن الله سلامي لكل الشعب الجزائري والعربي، وكل من يسأل عني »، مقدمة الشكر للطاقم الصحي في المستشفى.

وتعد جميلة بوحيرد المولودة في العام 1935 من أبرز مناضلات الجزائر في ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، الذي اعتقلها في العام 1957، حيث تعرضت للتعذيب والسجن قبل أن يطلق سراحها بعد استقلال الجزائر في العام 1962.