شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك: عمال الإمارات في قلب وفكر القيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش أنه ينتهز فرصة الاحتفال بيوم العمال العالمي ليهنئ كل عامل على أرض الإمارات أياً كان دوره، ومكانه، متوجهاً بالشكر والامتنان والتقدير لهؤلاء العمال الذين يقومون بجهود مقدرة من الجميع في كافة المجالات الاقتصادية والخدمية والصحية وغيرها من المجالات، مؤكداً تقديره العميق لجهودهم وتضحياتهم، من أجل نهضة وتنمية المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته.

قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في احتفال نظمته الوزارة بمناسبة يوم العمال العالمي، إن هذا العام يكتسب أهمية خاصة، في ظل جائحة كورونا، والتي فرضت على العالم كله إجراءات احترازية كان أولها التباعد المجتمعي، ورغم هذا الظرف يظل العمال في فكر وقلب قيادتنا الرشيد، ويظل حاضرهم ومستقبلهم هو الشغل الشاغل لكافة مسؤولي الإمارات، ولعل مبادرة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «لا تشلون هم» التي أطلقها سموه مع بداية الجائجة في العام الماضي قد حققت نجاحات ضخمة لحماية كافة القطاعات وأفراد المجتمع بكل أطيافه، وشاركت كل القطاعات المجتمعية فيها، لتخفيف وطأة هذه الجائحة على الجميع.

وكرَّم الشيخ نهيان بن مبارك، الشركاء والداعمين والفرق العمالية المشاركة وقدم هدايا رمزية لهم، بحضور عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش وعدد من شركاء الوزارة.

وأشار وزيرالتسامح والتعايش، إلى أن الإمارات تقدر عالياً مساهمات العمال في التنمية الشاملة التي تعيشها، وفي نهضتها التي اصبحت مثالاً عالمياً بارزاً، حيث شُيدت الدولة بالخبرات الكبيرة والعمل الجاد الذي قدمه عمالها، ولذلك فإن الإمارات تشارك تاريخها ونهضتها مع عمالها جميعاً، لافتاً إلى أنه منذ ميلاد وطننا الغالي على يد الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من الإمارات دولة ترحب بالموهوبين والمثابرين والطموحين للعيش والعمل برعاية ودعم قيادتها.

وعبر الشيخ نهيان بن مبارك، عن اعتزازه وتقديره للجهود المقدرة التي تطلع بها القيادة الرشيدة في دعم العمال ورعاية كافة صور التعايش والمحبة والأخوة الإنسانية محلياً وعالمياً.

من جانبهم عبر العمال المشاركون في الفعالية عن تقديرهم لاهتمام الإمارات بهم وبأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية.