شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تخلّد ذكرى زايد بالعمل الإنساني وفعل الخير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيت دولة الإمارات، أمس، «يوم زايد للعمل الإنساني»؛ حيث تسابق المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية والخاصة لفعل الخير تخليداً لذكرى القائد المؤسس الذي يعتبر مثالاً للعطاء والإنسانية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن أيادي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، البيضاء امتدت بالخير إلى البشر في جميع أنحاء العالم، دون تفرقة بسبب دين أو عرق.

وقال سموه إن دولة الإمارات، تجدد العهد في «يوم زايد للعمل الإنساني» بالسير على طريق الشيخ زايد، والمضي في طريق المحبة والبذل والعطاء الإنساني.

وغرد سموه على «تويتر»: «في «يوم زايد للعمل الإنساني»، نستذكر صاحب الأيادي البيضاء التي امتدت بالخير إلى البشر في جميع أنحاء العالم، دون تفرقة بسبب دين أو عرق..في هذه الأيام المباركة ندعو الله له بالرحمة.. ونجدد العهد بالسير على طريقه.. طريق المحبة والبذل والعطاء الإنساني».

العطاء الإنساني

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، أن يوم زايد للعمل الإنساني، نتذكر أن وحدة الوطن قامت على منهج العطاء الإنساني.

وقال سموه عبر «تويتر»، أمس: «يوم زايد للعمل الإنساني فرصة لنذكر أبناءنا بأن وحدة هذا الوطن قامت على منهج العطاء الإنساني الذي لا يفرق بين الناس»

وأضاف سموه: «علّمنا زايد أن عمل الخير هو رسالة الإنسان، وما زال الخير مرتبطاً على أرض الإمارات باسمه رحمه الله».

العطاء والبذل

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عبر «تويتر»، أمس، أن يوم زايد للعمل الإنساني هو مناسبة نستذكر فيها دور المغفور له، بإذن الله تعالى الشيخ زايد في إرساء نهج العطاء والبذل، والطريق الذي خطه لمن بعده، فسارت عليه قيادتنا وشعبنا حتى أصبحت الإمارات رائدة في العطاء ونموذجاً للعمل الإنساني.

نموذج عالمي

وأكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات، نجحت على مدار 50 عاماً، في ترسيخ نموذج عالمي فريد للعمل الإنساني المستدام، الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وأضحى نهجاً متأصلاً يحظى بدعم قيادتنا الرشيدة ورعايتها.

وقال سموّه في تصريحات خاصة بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»: «الإمارات باتت أيقونة العمل الإنساني العالمي، فمبادراتها الرائدة وأياديها البيضاء تمتد بالعون للمحتاجين في العالم أجمع، وتبعث برسالة مهمة للعالم أجمع، وهي أنه بالخير والعطاء تسمو الأمم».

إعلاء القيم

وأشار سموّه إلى أن دولة الإمارات بفضل توجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تؤدي دوراً إنسانياً بارزاً يطال تأثيره العالم أجمع، خلال جائحة فيروس «كورونا». وتؤكد به أهمية إعلاء قيم التضامن والتلاحم والتعاضد بين مختلف الدول في مواجهة الأزمات، من أجل حماية مستقبل الشعوب وأمن وسلامة المجتمعات.