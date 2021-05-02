شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: الإمارات منارة للخير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أن يوم زايد للعمل الإنساني ليس ذكرى عابرة في تاريخنا الوطني، بل هو رسالة للعالم بأن الإمارات هي منارة للخير.

وأشار سموّه إلى أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بنى الإمارات وجعلها رمزاً للإنسانية والعطاء.

وقال سموّه عبر «تويتر» أمس: «يوم زايد للعمل الإنساني ليس ذكرى عابرة في تاريخنا الوطني، بل هو رسالة للعالم بأن الإمارات هي منارة للخير بناها زايد وجعلها رمزاً للإنسانية والعطاء، وعلى خطاه تكمل مسيرتها بنهجه الذي يرسخه أبناؤها اليوم. رحم الله زايد الخير، لايزال فقده عظيماً علينا، وستبقى قيمه راسخة فينا أبد الدهر».