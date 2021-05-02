شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية الشارقة» تحتفي بالعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جسدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، التزامها بقيم التسامح بالتزامن مع يوم العمال العالمي؛ وذلك من خلال توزيع قسائم مشتريات مقدمة من جمعية الشارقة التعاونية على جميع العمال والمستخدمين بالدائرة.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة، أن الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً لرعاية العمال والعناية بهم.

ومن جهته أكد عبد العزيز المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة أن تكريم العمال يأتي بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني.