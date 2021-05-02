شكرا لقرائتكم خبر عن «خيرية أم القيوين» توزع كسوة العيد على 120 يتيماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين:”الخليج 365”

بتوجيهات الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، وزعت الجمعية كسوة العيد على 120 يتيماً بإجمالي 120000 درهم ممن تشملهم الجمعية بالرعاية من المواطنين والمقيمين في الإمارة، وذلك تماشياً مع روح البذل والعطاء التي تسود أجواء شهر رمضان الفضيل، والاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف ذكرى رحيل المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال الشيخ مروان بن راشد المعلا، إن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترك بصمة تاريخية في قلوبنا في حب العمل الإنساني ومساعدة المحتاجين، ونحن نسير على خطاه، كما أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كان ظاهرة إنسانية خلاقة ومبدعة في مجال العمل الإنساني، جعل من الإمارات دولة حديثة مواكبة للتطور عمّت مساعداتها الإنسانية أرجاء العالم.

كما أوضح عيسى علي بولحيول، مدير عام جمعية أم القيوين الخيرية، أن مشروع كسوة العيد للأيتام نظم من أجل إدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام وتحقيق التكافل الاجتماعي، مؤكداً أن الجمعية تتابع هذه الفئة طوال العام وتنظم لأجلهم الفعاليات والمبادرات؛ حيث تتم متابعتهم دراسياً والوقوف على احتياجاتهم بصورة مستمرة كما أن الجمعية لا تتوانى عن التواصل معهم سواء في الشهر الكريم أو بالأعياد والمناسبات، وذلك لإدخال السرور والسعادة إلى قلوبهم بهذه الأيام المباركة خاصة وفي يوم زايد للعمل الإنساني.